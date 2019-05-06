2019-05-06T16:06:08+03:00
Общество

Лишилась доверия. Экс-главе Канска Надежде Качан по суду изменили статью увольнения

Было – по собственному желанию, стало – в связи с утратой доверия
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Надежда Качан Фото: пресс-служба администрации КанскаНадежда Качан Фото: пресс-служба администрации Канска
Изменить размер текста:

Прокуратура добилась изменения статьи увольнения бывшей главы Канска Надежды Качан. Напомним, чиновница покинула свой пост в ноябре 2018 года. Официально сообщалось, что по собственному желанию. Однако суд с подачи прокуроров изменил Качан статью увольнения – на отставку «в связи с утратой доверия». Об этом сообщили сегодня в краевой прокуратуре.

По мнению прокуроров, Качан нарушила несколько важнейших для градоначальника законов - «О противодействии коррупции» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Надзорники не раз настаивали на том, что схема теплоснабжения Канска была утверждена в интересах одной компании. Ее, к слову, возглавляет племянник Качан. Решить проблему экс-мэр не пыталась.

Горсовет Канска, вопреки настоянию прокуроров, принял отставку мэра по собственному желанию. Надзорники добились изменения формулировки. И теперь в реестре правительства России Надежда Качан будет числиться, как утратившая доверие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Вернулся живой»: 10-летняя школьница из Красноярского края нарисовала, как встречали с войны бойцов
Tele2 предлагает стать суперабонентом и посетить зону MARVEL в парке в Дубае
Глава Красноярска показал «сокровища», которые достали со дня Енисея
Под Красноярском две 14-летних школьницы упали с обрыва: одна погибла
В Красноярске советский «ГАЗик» собрал «паровозик» из четырех иномарок «стран гитлеровской коалиции»
Tele2 увеличила скорость 4G-интернета на курортах Алтайского края
«Я буду тебя убивать»: дачник напал с вилами на соседа и его пса
Жители Солнечного задержали вандалов и заставили стереть надписи на стеле
Провоцируют заторы: в Красноярске ограничат движение большегрузов по Высотной
В Красноярске по зданию тубдиспансера расползлась гигантская трещина
Угнанный у друга велосипед выручили красноярские спортсменки
Три тысячи квадратов сухой травы полыхают под Красноярском
Теперь ты видел все! Страус в зоопарке Красноярска станцевал цыганочку
Резкое похолодание ждет красноярцев 9 мая