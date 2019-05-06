Лишилась доверия. Экс-главе Канска Надежде Качан по суду изменили статью увольнения

СЕГОДНЯ 16:06 2019-05-06T16:06:08+03:00

Было – по собственному желанию, стало – в связи с утратой доверия

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Прокуратура добилась изменения статьи увольнения бывшей главы Канска Надежды Качан. Напомним, чиновница покинула свой пост в ноябре 2018 года. Официально сообщалось, что по собственному желанию. Однако суд с подачи прокуроров изменил Качан статью увольнения – на отставку «в связи с утратой доверия». Об этом сообщили сегодня в краевой прокуратуре.

По мнению прокуроров, Качан нарушила несколько важнейших для градоначальника законов - «О противодействии коррупции» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Надзорники не раз настаивали на том, что схема теплоснабжения Канска была утверждена в интересах одной компании. Ее, к слову, возглавляет племянник Качан. Решить проблему экс-мэр не пыталась.

Горсовет Канска, вопреки настоянию прокуроров, принял отставку мэра по собственному желанию. Надзорники добились изменения формулировки. И теперь в реестре правительства России Надежда Качан будет числиться, как утратившая доверие.

ИСТОЧНИК KP.RU