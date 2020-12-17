Выстрелы в полдень отменяются: пушку на Караульную гору в Красноярске не вернут

Пушку не вернут на Караульную гору Фото: Мария ЛЕНЦ

Многие красноярцы привыкли сверять часы с полуденными выстрелами на Караульной горе. В прошлом году ее убрали, отправили на ремонт в учебно-боевую базу СФУ. В начале этого года гаубицу починили, но назад не вернули из-за ужесточения требований к хранению боеприпасов. После взрывов под Ачинском в августе 2019 года военные приняли решение об усилении требований безопасности. Тогда пушка перекочевала на учебно-полевую базу. Но в мэрии пообещали сделать все, чтобы вернуть ее на гору.

Но, увы. В администрации города рассказали, что пушка с Караульной горы не вернется на свое место. Об этом сообщили Новости «ТВК Красноярск». Проблема в доставке боеприпасов. Раньше снаряды привозили из Каменки, теперь пункт закрыт. Возить их из других частей нерентабельно.

Напомним, гаубицу Д-30, произведенную еще в начале 60-х, установили на горе в марте 2015 года. А выработавшую свой ресурс пушку М-30 (образца 1943 года) поставили на Мемориале Победы. Именно она давала традиционные полуденные залпы с 2001 года. А после отправилась на «отдых».

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