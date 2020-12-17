Еще один красноярский бар закрылся из-за коронавирусных ограничений

До снятия ограничений бар прекращает работу Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске после внесения последних изменений в указ по предотвращению распространения COVID-19, которые в основном касаются работы общепита и увеселительных заведений, многие предприниматели решили свернуть свою работу.

16 декабря стало известно, что заведение «The Welcome Bar» (проспект Мира, 78) временно приостанавливает свою деятельность.

«Друзья, мы замораживаем бар на неопределенный срок - до снятия ограничительных мер. Сегодня мы работаем в последний день в этом году, так что ждем всех на прощальный вечер! Посмотрите наше маленькое обращение и посмейтесь вместе с нами! До встречи в 2021 году, если доживем!», - последний пост на страничке бара в Instagram.

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что с начала пандемии в Красноярском крае зафиксировано 41 584 заболевших коронавирусной инфекцией, за последние сутки заболели 333 человека (без учета закрытых городов).

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