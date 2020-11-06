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Популярные красноярские бары закрылись из-за коронавирусных ограничений

Несколько заведений прекращают работу
Ася ЖУКОВА
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Открытия точек общепита во время пандемии ждали многие красноярцы, но некоторые заведения смогли проработать лишь несколько месяцев.

Открытия точек общепита во время пандемии ждали многие красноярцы, но некоторые заведения смогли проработать лишь несколько месяцев.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сразу несколько популярных у красноярцев баров закрываются из-за ковидных ограничений. Напомним, с 24 октября распоряжением главы края клубам и ресторанам запрещено работать по ночам – с одиннадцати вечера до семи утра.

Для многих заведений общепита такое решение оказалось роковым. О закрытии объявили пять точек. Причина очевидна: ресторан, который открыт до 23.00, как правило, популярностью не пользуется.

И вот результат: во время пандемии свернули работу «Че почем» (в центре) и дрыга-бар «Лошадка». Позже к ним присоединился Harley’s. Кроме того, горожане сообщают о прекращении работы караоке «Брэд Пить» и бара Mods.

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