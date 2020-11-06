Популярные красноярские бары закрылись из-за коронавирусных ограничений

Открытия точек общепита во время пандемии ждали многие красноярцы, но некоторые заведения смогли проработать лишь несколько месяцев. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сразу несколько популярных у красноярцев баров закрываются из-за ковидных ограничений. Напомним, с 24 октября распоряжением главы края клубам и ресторанам запрещено работать по ночам – с одиннадцати вечера до семи утра.

Для многих заведений общепита такое решение оказалось роковым. О закрытии объявили пять точек. Причина очевидна: ресторан, который открыт до 23.00, как правило, популярностью не пользуется.

И вот результат: во время пандемии свернули работу «Че почем» (в центре) и дрыга-бар «Лошадка». Позже к ним присоединился Harley’s. Кроме того, горожане сообщают о прекращении работы караоке «Брэд Пить» и бара Mods.

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