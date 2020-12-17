В Красноярском крае стала больше площадь особо охраняемых природных территорий

В природном парке «Ергаки» благоустроили туристическую станцию Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае в 2020 году были созданы четыре особо охраняемые природные территории краевого значения: памятники природы «Торгашинское местонахождение раннедевонской флоры» и «Базаихский разрез» в Красноярске, микрозаказник «Жаровский» и памятник природы «Кинзелюкский водопад» в Курагинском районе. Их общая площадь составляет более 11 тысяч гектаров. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в пресс-службе министерства экологии и рационального природопользования региона.

Сейчас в Красноярском крае насчитывается 110 особо охраняемых природных территорий регионального значения – это природный парк «Ергаки», 40 государственных природных заказников, два государственных природных микрозаказника и 67 памятников природы.

Что удалось сделать за этот год?

Были утверждены границы и определен режим особой охраны территории четырех памятников природы, которые находятся на территории Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

В природном парке «Ергаки» благоустроили туристическую станцию в районе озера Радужное и обустроили около километра экологических троп. На экотропе к Висячему камню установили железную лестницу.

- За прошедший летний туристический сезон поток туристов увеличился полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - рассказали сотрудники парка. - За год заповедную территорию посетили более 130 тысяч человек.

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