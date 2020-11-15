«В этот период животные уязвимы»: инспекторы охотнадзора усилили патрулирование в охотничьих угодьях Красноярского края

Инспекторы охотнадзора перешли на усиленный режим работы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае инспекторы охотнадзора перешли на усиленный режим работы. Совместно с полицейскими, охотничьими инспекторами они проводят рейды по всем территориям региона.

- Это связано с тем, что в большинстве районов уже установился снежный покров, и началась активная миграция копытных, - рассказали в пресс-службе министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края. - В этот период животные уязвимы, и браконьеры этим пользуются. Мы же призываем охотников соблюдать все необходимые правила и предписания.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, на прошлых выходных в Курагинском районе задержали охотника с трофеями – туша медведя и две кабарги. Разрешительных документов на добычу этих видов животных у мужчины не было.

На особо охраняемой территории заказника «Красноярский» браконьеры убили зайца. Это грубое нарушение природоохранного законодательства. Видео охоты прислали в министерство свидетели случившегося, которые были шокированы убийством животного. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить личности охотников.

По двум этим фактам решаются вопросы о возбуждении уголовных дел.

ВАЖНО

Обо всех нарушениях в области охоты можно сообщать в министерство по телефону: 8(391) 227-72-59 либо охотинпекторам на местах.