Два человека пострадали после взрыва в красноярской пятиэтажке. Фото: стоп-кадр видео "Афонтово".

Двух человек увезли в больницу после взрыва в одной из квартир в пятиэтажке на улице Парашютной,78 в Красноярске. Об этом «Комсомольской правде – Красноярск» сообщили очевидцы ЧП.

По данным пресс-службы МЧС региона, действительно в 16.50 там случилось происшествие. Но уточнить его характер отказались, добавив лишь, что пострадали двое, семерых спасли сотрудники МЧС. А 30 человек эвакуировались сами. Известно, что дом газифицирован, но это был не взрыв газа, подчеркивают в МЧС. Также не случилось и возгорания.

Между тем, источник «КП» в одном из силовых ведомств края сообщает: это был не газ. На самом деле в пятиэтажке на Парашютной взорвался самогонный аппарат, пострадали жильцы квартиры. К тому же там снесло стену. Но угрозы обрушения здания нет.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ МЧС

- В результате происшествия пострадали два человека. У обоих ожоги рук и лица. В тяжелом состоянии доставлены в ожоговый центр краевой больницы. В доме повреждена межквартирная перегородка и стеклопакет. Тепловой контур здания не нарушен. Жильцы вернулись в свои квартиры.

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