Полицейские ищут очевидцев вооруженного конфликта двух водителей на кольце Брянской в Красноярске

Полицейские изъяли оружие, а участников конфликта доставили в отдел Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Красноярские полицейские просят откликнуться очевидцев дорожного конфликта, который произошел на развязке улиц Брянская и 2-я Брянская.

Напомним, 7 декабря перепалка двух водителей закончилась стрельбой. Суд по записи видеорегистратора водителя «Nissan Qashqai», он выехал на кольцо с левой обочины и помешал владельцу автомобиля «Nissan Teana». Тот решил заставил своего обидчика остановиться и вышел, чтобы разобраться. А тот дважды выстрелил в него из травматического оружия.

- Неподалеку от места происшествия находился наряд ДПС, который заметил происходящее и задержал злоумышленника, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское». - На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. Полицейские изъяли оружие, а участников конфликта доставили в отдел полиции для выяснения всех

Сейчас дознавателям нужны свидетельские показания или видеозаписи видеорегистраторов или снятые на мобильные телефоны. Тех, кто может помочь в расследовании этого дела, просят позвонить по номеру: 8-999-448-31-71». Или же можно обратиться в отдел полиции № 1 МУ МВД России «Красноярское» по адресу: проспект Мира 55 «а».

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