«Сам подрезал и выхватил травмат»: устроивший стрельбу в Красноярске водитель попал под уголовное дело

Устроивший стрельбу в Красноярске водитель попал под уголовное дело. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске водитель, устроивший стрельбу на кольце улиц Брянская и 2-я Брянская, попал под уголовное дело. Ему может грозить до 5 лет лишения свободы, пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

Напомним, все случилось накануне, 7 декабря. По словам одного из участников конфликта, 39-летнего водителя Nissan Teana, на развязке его подрезал Nissan Qashqai. Решив, что иномарка зацепила его, мужчина решил разобраться.

Подошел к 25-летнему парню, который был за рулем Qashqai, начал высказывать претензии. В ответ тот пообещал выйти поговорить. Но внезапно выхватил травматический пистолет и два раза выстрелил: одна пуля угодила в грудь, другая в спину оппонента.

Причем все это происходило на глазах у сотрудников ДПС, которые оформляли мелкое ДТП неподалеку. Полицейские забрали оружие и увезли обоих водителей в отдел. Вскоре стало известно: на «стрелка» завели уголовное дело. Потерпевшему оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.

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