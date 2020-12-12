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Красноярскому золотодобытчику придется заплатить 180 миллионов за ущерб природе

Речь идет о компании «Сисим», которая проводила разработки на реке Сейбе
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярскому золотодобытчику придется заплатить 180 миллионов за ущерб природе

Красноярскому золотодобытчику придется заплатить 180 миллионов за ущерб природе

Фото: ИВАНОВА Диана

Золотодобывающей компании, которая вела разработку на реке Сейбе в Курагинском районе края, придется выплатить более 180 миллионов рублей в качестве возмещения вреда, причиненного водному объекту. Напомним, что речь идет о компании «Сисим». В октябре 2019 года на ее прииске прорвало каскад дамб, в результате чего погибли 20 человек.

К слову, уголовное дело уже рассматривается в суде Курагинского района с августа этого года, обвиняемыми по нему проходят три человека – гендиректор Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и горный мастер Евгений Александров.

Красноярский природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании ущерба с компании. И вот стало известно, что суд его удовлетворил. Загрязнение взвешенными веществами при разрушении гидротехнических и иных сооружений оценено на сумму более 101 миллионов рублей. Также результат сброса вредных веществ в составе сточных вод с технологического отстойника в русло реки в размере оценен более чем в 79,5 миллионов рублей.

Ранее по ходатайству прокуратуры на имущества и счета организации были наложены аресты, так что теперь денежные средства беспрепятственно будут перечислены в пользу государства.

Все новости по теме аварии на реке Сейбе можно прочитать здесь.

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