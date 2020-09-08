Прорыв дамбы в Красноярском крае 19 октября 2019 года: стало известно, когда начнется судебный процесс Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Расследование уголовного дела по факту гибели 20 человек при порыве дамб на реке Сейбе в Курагинском районе, принадлежавших золотодобывающему предприятию «Сисим», завершено и с обвинительным заключением передано на рассмотрение в суд. Процесс будет проходить в Курагинском районном суде, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого суда.

Уже прошли два предварительных заседания. Первое – 26 августа, второе – 8 сентября, на нем рассмотрели ходатайства защиты. Формат предварительных слушаний – закрытый. Было объявлено, что сам процесс начнется 17 сентября 2020 года.

Напомним, что трагедия произошло в ночь с 18 на 19 октября 2019 года. В результате разрушения каскада дамб на Сейбе мощной волной смыло два общежития в рабочем поселке. В тот момент в них спали более 60 человек. Более 40 из них сумели спастись, некоторые получили ранения. А 20 человек погибли, причем тела трех рабочих нашли только нынешней весной, когда растаял лед на реках.

Тогда под стражу взяли гендиректора золотодобывающего предприятия «Сисим» Максима Ковалькова, начальника участка Андрея Еганова и горного мастера компании Евгения Александрова. Им было предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Все материалы по этому делу можно прочитать в разделе «Прорыв дамбы на золотодобывающем прииске в Красноярском крае».