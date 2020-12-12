В Красноярске за три недели составили 1615 протоколов на нарушителей масочного режима. Фото: пресс-служба службы городовых

В Красноярске за три недели составили 1 615 протоколов на нарушение масочного режима. Рабочие группы, в которые входят сотрудники полиции или Росгвардии, а также представители мэрии, проверили 4 083 объекта торговли, 270 точек общепита 791 остановку. Выявили 5 084 нарушений. Наконец, провели с нарушителями более 3,5 тысяч бесед. Такую статистику приводит служба городовых.

По словам руководителя службы Андрея Бякова, многие из тех, кто посещают магазины или ждут автобус на остановке, относятся ответственно к требованиям использовать средства индивидуальной защиты. Все меньше нарушений становится в магазинах. Рейды будут проводиться и дальше, вплоть до снятия всех ограничений.

Напомним о суммах штрафов за нарушение масочного режима: для граждан – до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч.

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