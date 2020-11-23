«Гоу на тренировочку»: В Красноярске ночной клуб устроил школу танцев и может получить 300 тысяч штрафа

В Красноярске ночной клуб устроил школу танцев и может получить 300 тысяч штрафа. Стоп-кадр видео

Гремит музыка в темном зале, лучи света выхватывают высокие маленькие столики с напитками. Девушки снимают себя любимых на телефон – по любому, чтобы разместить в соцсети (ты – не ты, если ты не заселфился). На танцполе посетители совершают свои размашисто-раскачивающе-поступательные движения в такт музыке.

Судя по анонсу, который до недавнего времени размещал во всех своих социальных сетях один из ночных клубов Красноярска, все это действо – уроки спортивных танцев. «Хватит, мол, сидеть и лениться, все гоу на тренировочку. Встречаемся в 23:00 и там можете заниматься хоть до утра, хоть до потери пульса. Сколько стоит? Да пустяки – тысячу с человека. А можно и заранее записаться на полцены, правда, только в «Телеграмме».

«Если это занятия спортивными танцами – то я китайский летчик» - воскликнет любой уважающий себя хореограф, глядя на 13-секундное видео, которое появилось в официальном паблике администрации города.

Ночной клуб, название которого мы пока не будем упоминать, так настойчиво рекламировал свои занятия, что представители администрации города решили присоединиться. И прихватили с собой сотрудников полиции. В результате занятия не состоялись, а организаторам грозят серьезные последствия. Особенно если учесть, что это уже не первое нарекание к ним.

Напомним, что указом губернатора Красноярского края заведениям общепита (а ночные клубы входят в этот список) разрешено работать только до 23 часов вечера. Что поделать, такие ограничения связаны с коронавирусом. Да, мера непопулярная и многим она не нравится. Но тем, что заявляет о своих правах на развлечения, неплохо бы смотреть ежедневную статистику заболевших: накануне было зарегистрировано 336 новых случая, в том числе в Красноярске 81. А количество погибших от коронавируса – 20 человек.

Есть документ, его надо исполнять. Ночному клубу за нарушение режима грозит штраф в размере 300 тысяч рублей. Это уже третий материал, собранный именно в данном клубе, - сообщили в администрации города.

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Коктейли – бокал за бокалом, тарелки с закусками, музыка гремит из динамиков, ведущий сыплет шутками, чтобы развеселить гостей. Девушки парами или в одиночку делают на камеру «уточки» и шлют воздушные поцелуи. В полутемном зале десяток – другой посетителей усиленно делают вид, что им чертовски весело. «У нас супертусовка» - говорит одна из участниц в камеру. «Все уже задолбались сидеть на самоизоляции» - вторит ей другая. Потом на экране телевизора на стене появляется эффектная блондинка и начинает поощрять собравшихся: веселитесь, мол, мои ребятки (подробнее).