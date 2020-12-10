Жители Красноярска в декабре получат сразу две квитанции за тепло и воду

Сразу две платежки получат красноярцы в декабре Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители домов, которые перешли на прямые расчеты с СГК, в декабре получат сразу две квитанции за тепло и воду. Об этом сообщают Новости «ТВК Красноярск».

Собственникам квартир не стоит паниковать и переживать по этому поводу. В компании пояснили, что вопрос носит технический характер и связан с предстоящими новогодними каникулами:

«Это связано с завершением календарного года, а также наступлением новогодних каникул. В январе квитанции не будет. Показания счетчиков нужно передать, как обычно, с 15 по 25 число».

Напомним, что в этом году красноярцы начали получать платежки за отопление по новой схеме. Вместо условно-равных ежемесячных платежей вносить оплату будем по факту: сколько потребили за месяц – за столько заплатили.

По новой системе летом в платежках в графе «отопление» будет стоять 0 рублей. А с сентября платить по май включительно по показаниям счетчиков.

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С сентября для красноярцев изменится система платежей за коммунальные услуги. Это коснется самой «тяжелой» строчки в квитанции – за отопление. Вместо условно-равных ежемесячных платежей вносить оплату будем по факту: сколько потребили за месяц – за столько заплатили. Такое решение принято на уровне правительства края. Разбираемся, зачем и почему (подробнее).