В банках Красноярского края за 9 месяцев обнаружили 76 поддельных банкнот

Чаще стали подделывать пятитысячные купюры Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае в банках с начала года обнаружили 76 поддельных банкнот Банка России и две фальшивые иностранные купюры каждая номиналом в 100 долларов США. Об этом рассказали Gornovosti со ссылкой на пресс-службу красноярского отделения Банка России. Сообщается, что в этом году количество фальшивок снизилось. В 2019 году за этот же период было выявлено 80 поддельных купюр.

Реже стали подделывать банкноты номиналом в 1000 рублей (в этом году 3, а в прошлом году – 30). Большей популярностью у мошенников стали пользоваться пятитысячные купюры (95 процентов от всех обнаруженных в банках фальшивых банкнот).

- При любом сомнении нужно отказаться от купюр, - посоветовал Сергей Журавлев, совет управляющий отделением Красноярск Банка России. - Если они попали к вам, нужно отнести на экспертизу в банк. Если вы уверены, что перед вами фальшивка, сообщайте об этом в полицию.

СПРАВКА КП

В статистику включаются подделки, которые обнаружены в банковской системе - это то, что выявляют в банках, куда приносят деньги люди и куда поступает выручка торгово-сервисных предприятий.

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