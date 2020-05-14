2020-05-14T10:25:58+03:00
Общество

В Красноярском крае за 3 месяца выявили 34 поддельных пятитысячных купюры

Как научится распознавать фальшивки
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае на 3 месяца выявили 34 поддельных пятитысячных купюрыВ Красноярском крае на 3 месяца выявили 34 поддельных пятитысячных купюрыФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае увеличилось количество поддельных пятитысячных купюр. За первые три месяца текущего года было выявлено 34 таких фальшивки, это на 36 % больше, чем за первый квартал 2019 года. (И это – статистика банков, у полиции показатели еще выше). То есть поддельные деньги использовались как платежное средство, наверняка ими кто-то расплачивался и не раз. Но обнаружить это смогли, только когда они попали в руки сотрудникам банка и те проверили их на специальном оборудовании.

- Комплекс защитных признаков российских банкнот постоянно совершенствуется. Важно знать их и проверять не менее четырех защитных элементов, когда деньги оказываются в руках. Особое внимание уделяйте купюрам крупного номинала, которые чаще всего подделывают, – рекомендует управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.

Как правило, преступники вбрасывают такие купюры в оборот, приобретая на них в небольших магазинах или на рынках какие-нибудь недорогие товары и получая на сдачу настоящие деньги. У продавцов потом проблемы, разбирательства с полицией. Как научиться отличать фальшивые купюры? Отделением Красноярск Банка России приглашает кассиров торговых предприятий пройти онлайн курс для совершенствования навыков определения подлинность банкнот. Он доступен на сайте Университета Банка России: «Повышение профессиональных компетенций кассовых работников розничных сетей по вопросам определения подлинности и платежеспособности денежных знаков Банка России».

Информация о защитных признаках всех номиналов денежных знаков, находящихся в наличном денежном обращении на территории Российской Федерации, размещена на официальном сайте Банка России признаки подлинности, на сайте fincult.ru как проверить и в мобильном приложении «Банкноты Банка России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Красноярском крае за 3 месяца выявили 34 поддельных пятитысячных купюры
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