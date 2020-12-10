По требованию администрации в Красноярске снесут торговый павильон на остановке «Аэрокосмическая академия»

Павильон снесут Фото: Мария ЛЕНЦ

Большой павильон со шпилем, который стал чуть ли не символом остановки «Аэрокосмическая академия», решено снести. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии.

«Здание расположено в охранной зоне водопроводных сетей - 114 квадратных метров, охранной зоне электрических сетей - 108 квадратных метров, в соответствии с каталогом координат характерных точек внешнего контура самовольной постройки», - указано в документе.

Напомним, одноэтажная постройка (Красраб, 56 «д») площадью 441 квадратных метров расположена возле не так давно благоустроенного променада. В ней находятся торговые павильоны операторов сотовой связи, кофейня, аптека и банкоматы.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, Управлению капитального строительства предстоит в течение восьми месяцев демонтировать павильон. К августу 2021 года его уже не будет в этом месте.

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