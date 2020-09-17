Незаконно торговали алкоголем: в Красноярске снесли 12 павильонов, на очереди еще два

Незаконно торговавшие алкоголем павильоны снесли Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Октябрьском районе Красноярска 12 павильонов снесли за незаконную продажу алкоголя. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в администрации города. Всего же с начала 2020 года на территории района выявлено 44 подобных торговых точек, где нелегально торгуют алкоголем.

- Такие павильоны раздражают жителей, - сказал глава администрации Октябрьского района Геннадий Гартман. - Мы это видим по количеству обращений в администрацию. Чаще всего люди жалуются на антисанитарию и шум. Мы будем избавляться от таких торговых точек.

В администрации планируют демонтировать еще две подобные торговые точки. Павильон «Уют» на Вильского, 14 снесут 18 сентября, а павильон «Каспий», на Тотмина, 8г – в середине ноября.

С владельцами павильонов, в которых продают алкоголь возле жилых домов, разговор особый. Как и с теми, кто разрешил это безобразие на своей территории. На 10 управляющих компаний поданы иски в суд. Заседания состоятся в конце сентября и начале ноября.

КСТАТИ

Сообщать о незаконной реализации алкоголя можно на горячую линию «Стоп, алкоголь» по круглосуточным телефонным номерам: 8-908-012-15-71 (WhatsApp и Viber) и 8-902-969-09-28 (телефонные звонки).

Поступившая информация проверяется сотрудниками полиции, к нарушителям принимаются соответствующие меры.