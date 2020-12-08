Красноярский фитнес-клуб закрыли за нарушения антиковидного режима.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Фитнес-клуб «NRGym» на Ярыгинской набережной в Красноярске закрыли за нарушения антиковидных ограничений. Сотрудники Управления Роспотребнадзора проверили проверку после жалобы одного из посетителей.
И все указанные в ней сведении подтвердились: в местах общего пользования (холлах и раздевалках), действительно не соблюдали социальную дистанцию. Не хватало устройств для обеззараживания воздуха. Контактные поверхности (ручки, выключатели, тренажеры) не обрабатывали дезинфицирующими средствами.
В итоге с 7 декабря клуб было решено закрыть – временно. Материалы дела направили в Свердловский районный суд.
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