Популярный фитнес-клуб закрыли в Красноярске за нарушение ковид-ограничений. Фото: Мария ЛЕНЦ

Популярный у красноярцев фитнес-клуб «REVOLUTION» на улице Авиаторов,5 (Взлетка) закрыли из-за нарушения ограничений по коронавирусу. Об этом сообщили в официальном паблике Роспотребнадзора в соцсетях.

На днях здесь провели внеплановую проверку, и обнаружилось: в клубе не соблюдают социальную дистанцию (не меньше полутора метров). Причем как в залах – тренажеры стояли слишком кучно, так и в холлах.

Не хватало устройств для обеззараживания воздуха – там, где занимаются посетители. Не было генеральных уборок помещений с применением дезинфицирующих средств.

Даже текущие уборки – протирание антисептиками контактных поверхностей – ручек, спортинвентаря, скамеек, а также туалетов, раздевалок, детских (не реже раза в два часа) не проводили.

К занятиям допускали посетителей без масок, не контролировали, чтобы они носили «защиту» в холлах и раздевалках.

В итоге специалисты Роспотребнадзора решили, что клуб необходимо временно закрыть. Соответствующие материалы уже направлены в Советский районный суд.

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