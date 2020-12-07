В Красноярске водители устроили разборки со стрельбой Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске водители устроили разборки со стрельбой. Произошло это сегодня, 7 декабря, около 10:25 утра на кольцевой развязке улиц Брянская и 2-я Брянская. Все началось с ДТП. Один автомобиль, за рулем которого находился 35-летний местный житель, подрезал другой.

Водителю второй машины не понравилось такое положение вещей, он вышел разбираться. Но как только подошел, нарушитель открыл окно и выстрелил мужчину сначала в грудь. А потом, когда тот упал – в спину.

Неподалеку от места происшествия находился наряд ДПС, он заметил происходящее и задержал злоумышленника. Вызвали следственно-оперативную группу полиции. У 35-летнего местного жителя изъяли травматическое оружие, которое было зарегистрировано. По информации полиции, жизни пострадавшего ничто не угрожает. По результатам проверки станет известно, нужно ли возбуждать уголовное дело.