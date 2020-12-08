Красноярцев предупредили о штормовом ветре. Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителей Красноярска предупредили о штормовом ветре. Как рассказали в главном управлении по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, 8 декабря его порывы могут достигать 15-18 метров в секунду, на дорогах гололед.

В непогоду специалисты рекомендуют реже выходить на улицу. Соблюдайте осторожность, передвигаясь по тротуарам и дорогам. И держитесь подальше от крупных деревьев и легких конструкций типа рекламных баннеров.

Единый телефон вызова экстренных оперативных служб - 112.

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