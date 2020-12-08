Резкое похолодание до -40 идет в Красноярский край

Морозы ожидаются уже на этой неделе.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярск и край придет резкое похолодание – до минус 40 градусов. Об этом предупредил жителей представитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Резкое понижение температуры воздуха ожидается ближе к середине недели, а самыми холодными могут выдаться выходные. Синоптики прогнозируют до минус 35-40 градусов.
Напомним, ранее красноярцам сообщали о том, что в городе и крае похолодает. В ночь со среды на четверг столбики термометров опустятся до отметки в минус 26 градусов, рассказывали специалисты.
Еще пара дней, и мы узнаем, какой прогноз сбудется. Но в любом случае лучше утеплиться – подготовиться к наступающим холодам.
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