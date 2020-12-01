Прогноз погоды на декабрь: в Красноярске обещают умеренный снег и морозы до минус 26

Прогноз погоды на декабрь Фото: Мария ЛЕНЦ

Конец года, наступление календарной зимы – что принесет нам декабрь? Специалисты краевого Гидрометцентра рассказали прогнозе погоды, которая ждет жителей Красноярска и прилегающих к нему районов.

Средняя месячная температура воздуха ожидается -12, -16 градусов, что на 2 градуса выше средних многолетних значений. По декадам:

- Температура ночью в первой декаде -12, -17 градусов

- Во второй декаде в середине -18, -23, днем -8, -13, в середине -10, -15, в дальнейшем ночью -11, -16, днем -5, -10.

- В середине третьей декады ожидается понижение ночью до -21, -26 градусов, днем до -16, -21.

Месячное количество осадков составит 9-17 мм, что меньше среднего многолетнего количества. Небольшой, местами умеренный снег ожидается во второй декаде.

Магнитные бури

Ухудшение геомагнитной обстановки в декабре ожидается в следующие периоды: 2 – 4, 21 – 22, 26, 28 - 29 декабря. В эти дни сохранится слабая и средняя активность до 3 – 4 баллов. 17 – 21 декабря ожидается усиление активности до 5 – 7 баллов,. В эти дни почувствовать недомогание могут не только метеочувствительные, но и совершенно здоровые люди.

В МЧС напоминают, что период геомагнитных возмущений отмечается рост травматизма и несчастных случаев на транспорте и производстве. У водителей возможно сильное замедление реакции, повышается риск ДТП. Рекомендуем исключить по возможности физические нагрузки больше гулять на свежем воздухе.

Гидрологическая обстановка

В декабре продолжится интенсивный процесс ледообразования на реках Енисей, Ангара, Кизир, Туба, Амыл, Оя, Чулым и их притоках. В период становления ледостава на реках края возможны подвижки льда, с колебаниями уровня воды и срывом кромки ледостава. Достижения критических отметок не прогнозируется.

Сохранится риск возникновения происшествий на водных объектах при несоблюдении мер безопасности при ловле рыбы, провалами людей и техники под лёд на озерах и реках края. В частности, на основании анализа среднемноголетних данных, возникновение происшествий возможно в заливах Красноярского водохранилища, а также на Енисее в Енисейском районе.

Прогноз схода снежных масс

В декабре по центральным и южным районам прогнозируется выпадение осадков ниже средних многолетних данных. Тем не менее, при увеличении объема количества осадков, возможны сходы снега на лавиноопасном участке в Курагинском районе на 26 – 28 км автодороги Р-01 Курагино – Черемшанка. Если такое случится, там может быть ограничено движение транспорта. Кроме того, существует риск схода снежных масс в горных районах края на участках горнолыжных и альпинистских маршрутов на высоте более 1000 м, в горах Западного и Восточного Саяна.

Прогноз возникновения техногенных пожаров

В связи с понижением температуры воздуха в центральных и южных районам края до -26 градусов и в северных районах до -33, возможно значительное увеличение количества пожаров. С начала ноября в крае произошло 458 пожаров, из них 228 в жилом секторе, 22 человека погибли, 6 из которых дети, травмировано 5 человек.

По статистике около 50 % пожаров, а также повышение количества погибших приходится на выходные и праздничные дни. Основные причины известны: нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревательных приборов, неисправные печи, неосторожное обращение с огнем (в том числе при курении).

Кроме того, в новогодние праздничные дни прибавится риск пожара от неправильно установленных гирлянд на елке и фейерверков. Учитывая опасность от пиротехнических изделий, в Красноярском крае началась спецоперация «Фейерверк без жертв». Пройдут рейды по местам хранения и реализации петард и фейерверков.