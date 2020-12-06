На предстоящей неделе в Красноярске ударят морозы под -26 градусов

Почти каждый день будет идти снег Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае на предстоящей неделе ударят первые морозы. Об этом свидетельствует предварительный прогноз погоды специалистов красноярского Гидрометцентра.

В понедельник, 7 декабря, ожидается до -7 градусов днем, без осадков. Ночью до -11 градусов и пойдет снег.

Во вторник, 8 декабря, в дневные часы будет также около -7 градусов, снегопад продолжится. В темное время суток столбики термометров опустятся уже до -18 градусов.

В среду, 9 декабря, синоптики прогнозируют -13 днем, без осадков. А ночью ударит мороз под -26 градусов.

В четверг, 10 декабря, в светлое время суток потеплеет до -14 градусов, ночью будет -17 градусов.

В пятницу, 11 декабря, днем -11 градусов и вновь периодически будет сыпать снег. Ночью обещают до -20 градусов.

В субботу, 12 декабря, днем -13 градусов и снегопад.

На дорогах центральных и южных районов региона гололедица.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в Среднесибирском УГМС, 6 декабря ночью на юге Таймырского района разгуляется очень сильный западный ветер с порывами до 20 метров в секунду (местами до 27 метров в секунду). Будет идти сильный снег и метель. В Туруханском и в Эвенкийском районе ожидаются порывы северо-западного ветра до 18 метров в секунду, метель.