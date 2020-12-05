В Туве всю ночь искали пропавшего 8-летнего мальчика

Самое главное - ребенка нашли! Фото МВД по Руспублике Тува.

В Шагонаре 8-летний мальчик в пятницу днем, около 15 часов, вышел из дома и не вернулся. Родители заявили в полицию о пропаже ребенка и его искали всю ночь. В первую очередь на поиски подняли личный состав Межмуниципального отдела МВД России «Улуг-Хемский». Полицейским помогали сотрудники школы и неравнодушные горожане. И хотя Шагонар небольшой, ночные поиски не дали результата.

В субботу утром сотрудник патрульно-постовой службы полиции нашел ребенка возле одного из домов.

Оказалось, мальчик пошел в гости к своему другу, заигрался и остался ночевать. Почему никому не пришло в голову предупредить родных ребенка или отвести его домой, непонятно. Однако именно так и случилось. А утром ребенок отправился домой и его увидел сотрудник полиции.

После того, как ребенка нашли, полицейские провели проверку и установили, что каких-либо преступлений и правонарушений в отношении малолетнего не совершалось.