Красноярский край отправляет в Японию натуральный мед

Вкусный и полезный красноярский мед оценят и в других странах. Фото: Мария ЛЕНЦ

В списке экспортных продуктов, которые с удовольствием покупают разные страны, значится и натуральный пчелиный мед. И хотя Красноярский край не относится к главным медовым регионам Росисии, есть и у нашего меда свои ценители и покупатели. Так, в начале декабря специалисты Россельхознадзора проверили очередную партию меда, предназначенного для экспорта в Японию. На этот раз из центра Сибири отправится 2,6 т натурального продукта.

Все лабораторные исследования проведены и результаты и соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям Японии.

Мед из Красноярского края сначала едет железнодорожным транспортом до Приморского края и далее через пункт пропуска порта «Восточный» морским транспортом в японский город Тиба.

Всего с начала года экспортировано для использования на внутреннем рынке Японии четыре партии меда пчелиного общим весом 6 тонн.