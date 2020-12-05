Куда полетим? Росавиация разрешила пять новых международных рейсов из Красноярска

Новые рейсы - новые возможности! Фото: Мария ЛЕНЦ

На сайте Росавиации опубликован приказ, разрешающий новые пассажирские и грузовые рейсы и отменяющий допуск некоторых авиакомпний к перевозкам. Есть в этих списках и Красноярк.

Из 148 новых международных рейсов из разных аэропортов России, пять будет из нашего города.

Авиакомпания «Россия» получила допуск на регулярные рейсы в Пунта-Кану (Доминиканская Республика), виакомпания «Северный ветер» (Nord Wind) — в Наманган (Узбекистан) и Акабу (Иордания). «Азур эйр» доставит красноярцев в города Сямень (Китай) и Льеж в Бельгии. Все новые рейсы могут осуществляться три раза в неделю.

Еще одно изменение: «Азур эйр» будет летать в Утапао (Таиланд, Паттайя) не три, а шесть раз в неделю.

Однако, это пока лишь возможность летать в эти города. Появятся ли рейсы в расписании, будет зависеть от эпидемиологической обстановки и финансовых возможностей авиакомпаний.

Также увеличится и число грузовых авиперевозок: Авиастар-Ту допущена к выполнению рейсов Красноярск - Чанша (Китай) 14 раз в неделю.