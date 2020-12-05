Быть или не быть платному входу в природный парк «Ергаки»? Это решат в 2021 году

Ергаки - любимое место отдыха красноярцев и зимой, и летом. Фото: Татьяна АРОНОВА

Вопрос о введении платы обсуждался на этой неделе на комитете по природным ресурсам и экологии Заксобрания Красноярского края. Сейчас в парк приезжают около 100 тысяч человек в год, более половины из них — гости края. Если ввести небольшую плату, то появятся дополнительные средства на содержание и дальнейшее развитие парка. Однако решение пока не принято, к этому вопросу вернутся в 2021 году.

Напомним, концепция развития парка «Ергаки» была разработана в 2018 году, она рассчитана до 2030 года.

В этом году увеличили заработную плату инспекторам, провели текущий ремонт кордонов, приобрели запасные части для снегоходов, построили двухсотметровую лестницу до популярного в парке места —Висячего камня, приступают к ремонту кровли в визит-центре. В перспективе парку предстоит расширение площади еще на 46 тысяч км за счет включения в его территорию реликтовых кедрачей, расположенных на севере Ермаковского района. Также обсуждается перспектива развития горнолыжных трасс и экотроп.