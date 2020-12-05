В Красноярске пожилая женщина попала под грузовой поезд и погибла

Фото: Сибирское ЛУ МВД России

Женщина попала под грузовой поезд и получила смертельные травмы на остановке Водопьянова перегона Бугач – Красноярск-Северный. Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские установили, что она переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. Машинист в темноте не заметил ее, впрочем, и остановиться бы он тоже не успел, ведь тормозной путь поезда не менее километра! Именно поэтому так опасно переходить железнодорожные пути и находиться рядом с ними. Однако, как и положено по инструкции, машинист дал предупреждающие сигналы о приближении поезда к платформе. Похоже, что женщина стояла слишком близко к краю платформы или не успела отойти на безопасное расстояние, - ее зацепило составом и протащило по железнодорожным путям. Она получила травмы не совместимые с жизнью и скончалась на месте.

Документов при ней не было, и потому сотрудникам транспортной полиции нужно установить личность погибшей.

Приметы: на вид 60–70 лет, была одета в черные брюки, черную куртку, голубую кофту.