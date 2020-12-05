В Красноярском крае нашли организатора похищения шестилетней давности

Теперь за решетку отправится и организатор похищения. Фото: Мария ЛЕНЦ

Это преступление было совершено еще шесть лет тому назад. В августе 2014 года пропал 20-летний житель города Сосновоборска и его родственники обратились в полицию. Его тело нашли в лесу около автодороги Красноярск-Железногорск. Было возбуждено уголовное дело, и следователи выяснили, что погибший поссорился со своим знакомым и тот решил отомстить. Один не рискнул, и привлек двух подельников.

Втроем они похитили молодого человека, надели на него наручники и вывезли в багажнике на седьмой километр автодороги Красноярск-Железногорск. Там парня избили и бросили.

Подельников удалось задержать через некоторое время после совершения преступления, они признаны виновными и осуждены. А вот организатору преступления тогда удалось скрыться. Его объявили в федеральный розыск.

Спустя шесть лет он был задержан в доме по улице Судостроительной города Красноярска. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору), об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю.