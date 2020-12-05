В Красноярске летом 2021 года выступит Тувинский национальный театр музыки и танца «Саяны»

Фото: министерство культуры Тувы.

Один из ведущих творческих коллективов Тувы представит культуру республики в столицах регионов Сибири - от Абакана до Барнаула. На это получен грант Правительства Российской Федерации. Конкуренция была высокой: почти 300 заявок от театральных и музыкальных коллективов, в каждом направлении выбрано только 15 проектов, в их числе и Тувинский национальный театр музыки и танца «Саяны», с гастрольным туром по региональным столицам Сибири с концертной программой "Древние голоса Сибирской земли". Гастрольные концерты "Саян" запланированы в Абакане, Барнауле, Томске, Новосибирске, Кемерово и Красноярске летом 2021 года. Напомним, Тувинский национальный театр музыки и танца «Саяны» - визитная карточка республики. Коллектив был создан в 1969 году, на сегодняшний день здесь более 60 артистов балета, вокала и оркестра национальных инструментов.