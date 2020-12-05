Первая тройка: какую работу ценят сибиряки?

Какую запись в трудовой книжке хотят видеть красноярцы? Фото: Мария ЛЕНЦ

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос соискателей из Сибирского федерального округа, чтобы выяснить, работу в каких отраслях они считают наиболее, а в каких — наименее престижной.

Выше всего по статусу соискатели поставили работу в нефтегазовой отрасли: 51% респондентов выбрали этот вариант. Второй в этом рейтинге оказалась IT-отрасль: её отметили 42% опрошенных. При этом, информационные технологии вышли на первое месте для соискателей от 18 до 24 лет (57%). В тройку самых престижных попала и работа в государственных органах 26% опрошенных выбрали этот вариант.

Среди наименее престижных отраслей, по мнению сибирских соискателей, на первом месте стоит ЖКХ: её в качестве таковой отметили 44% респондентов из региона. Сфера розничной торговли оказалась на втором месте по «непрестижности», 29%, далее расположились образовательные учреждения - 27%.

Также 26% жителей Сибири считают нестатусной работу в сельском хозяйстве, 24% - в отраслях, связанных с продуктами питания.