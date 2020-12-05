125 лет назад на станцию Красноярск прибыл первый поезд

Начало ХХ века. Первый каменный вокзал Красноярска. Фото: пресс-служба Красноярской железной дороги.

Первый поезд прибыл на станцию Красноярск 6 декабря 1895 года - 18 декабря по новому стилю. По традиции, сложившейся в Красноярске, прибытие первого поезда отмечается 6 декабря.

Первый поезд состоял из 20 пассажирских и грузовых вагонов, которые со скоростью 4 км/час тянул паровоз «Русак». На станции его встречали около 13 тысяч горожан – это половина населения Красноярска того времени. И они не ошиблись! Железная дорога коренным образом изменила жизнь города да и всей Енисейской губернии.

За первый год работы новая станция Красноярск приняла 300 грузовых поездов. Пассажирские поезда начали ходить позже, с ноября 1896 года.

Буквально через несколько лет, к началу XX века, станция Красноярск превратилась в большой железнодорожный узел. Здесь появилось самое крупное предприятие Сибири – депо с железнодорожными мастерскими, где работали 2000 человек.

Следующий исторический этап наступил в конце 50-х годов: появилось новое здание вокзала, подземный тоннель, пешеходный мост, сортировочная горка.

Еще через полвека – новые перемены: в начале 2000-х годов грузовая работа перенесена из центра Красноярска в пригород. В 2004 году на станции построен новый вокзал, модернизирована путевая инфраструктура.

Сегодня Красноярск ежедневно принимает 42 поезда дальнего следования и 44 электропоезда. В год главный вокзал принимает более миллиона пассажиров.

В честь 125-летнего юбилея станции Красноярск в декабре 2020 года железнодорожники проведут для всех желающих online-экскурсии, посвященные ее прошлому и настоящему.