«Ждем как чуда»: в Красноярском крае строится первый на востоке региона каток с искусственным льдом

Каток совсем скоро откроется для любителей покататься на коньках.

Ледовый комплекс в Канске, первый на востоке края, строят на средства федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Работа началась в феврале 2020 года и каток уже готов наполовину: есть стены, ведутся работы по устройству кровли и подготовке ледового поля.

Общая стоимость проекта – 420 млн. рублей. Помимо ледового поля и трибун на 250 мест в здании будут еще 2 тренажерных зала, зал хореографии и технические помещения. Планируется, что спортсмены будут заниматься здесь хоккеем, фигурным катанием, шорт-треком, керлингом, а пока они тренируются дома только зимой, а летом ездят туда, где есть искусственный лед.

Горожане смогут приходить на массовые катания на коньках.

Сдача ледового дворца «под ключ» запланирована на 31 октября 2021 года.