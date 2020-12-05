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Спорт

«Ждем как чуда»: в Красноярском крае строится первый на востоке региона каток с искусственным льдом

Он готов уже наполовину
Татьяна РЯБИНИНА
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Каток совсем скоро откроется для любителей покататься на коньках.

Каток совсем скоро откроется для любителей покататься на коньках.

Ледовый комплекс в Канске, первый на востоке края, строят на средства федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Работа началась в феврале 2020 года и каток уже готов наполовину: есть стены, ведутся работы по устройству кровли и подготовке ледового поля.

Общая стоимость проекта – 420 млн. рублей. Помимо ледового поля и трибун на 250 мест в здании будут еще 2 тренажерных зала, зал хореографии и технические помещения. Планируется, что спортсмены будут заниматься здесь хоккеем, фигурным катанием, шорт-треком, керлингом, а пока они тренируются дома только зимой, а летом ездят туда, где есть искусственный лед.

Горожане смогут приходить на массовые катания на коньках.

Сдача ледового дворца «под ключ» запланирована на 31 октября 2021 года.

Спорт в Красноярске