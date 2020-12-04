В Туве 17-летнего подростка отправили в колонию за убийство на 7 лет Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве 17-летнего убийцу отправили в колонию на 7 лет. Следователи республиканского следкома собрали достаточно доказательств, чтобы суд признал его виновным. Приговор уже вступил в законную силу.

Преступление произошло 12 апреля этого года в городе Ак-Довураке, у подъезда многоэтажки. В 4 часа утра два подростка стояли на улице, когда к ним подошел незнакомый человек. Они попросили у него закурить. В ответ мужчина ударил осужденного по лицу и отправился дальше.

Подросток вспылил, выхватил из кармана нож и догнал обидчика. А затем нанес ему один-единственный удар в область его грудной клетки. В результате проникающей колото-резанной раны были повреждены внутренние органы. Мужчина скончался на месте,- рассказали подробности случившегося «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе тувинского следкома.