В Красноярске водитель убегал от ГИБДД и повредил три автомобиля и шлагбаум. Стоп-кадр видео ЧП Красноярск

В Красноярске водитель повредил три чужих машины (не считая той, за рулем которой был он сам) и шлагбаум, когда убегал от наряда дорожно-постовой службы. Произошло это в 8:24 утра 4 декабря во дворе дома на Коломенской, 23а.

Происходящее было записано на камеру наблюдения, установленную на многоэтажке с обзором двора. На видео сначала дорожный полицейский бежит рядом с иномаркой, видимо, пытается заставить водителя остановиться. Следом – патрульный автомобиль. Но нарушитель едет напролом – между деревьями, по газону, ударяет припаркованные машины и наконец, сбивает шлагбаум и уезжает прочь.

Однако в соседнем дворе он бросает «БМВ», которыц, как оказалось, ему не принадлежит. А сам он лишен водительских прав. В конце на смонтированном видео есть эпизод уже из подъезда, где мужчина едва не сбивает двух человек, влетает в лифт и уезжает. Личность установлена, его лицо отчетливо засветилось на последнюю камеру. Но полиция просит откликнуться тех, кто был свидетелем или успел снять на видеорегистратор тот момент, когда нарушитель выскакивал из «БМВ».