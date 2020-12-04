Многодетным семьям, живущим в частном секторе, напомнили о правилах пожарной безопасности

Администрация района еженедельно ведет профилактическую работу по пожбезопасности с жителями. Фото:пресс-служба администрации Красноярска.

С приходом зимы возможность возникновения пожаров в жилых домах возрастает. Неисправное электрооборудование, перегрузка электросети, нарушение правил безопасности при эксплуатации печей – все это может привести к трагедии. Чтобы предупредить возгорания и пожары, специалисты администраций районов Красноярска еженедельно проводят профилактическую работу с различными категориями населения. При этом особое внимание – многодетным семьям и пенсионерам.

Сегодня, 4 декабря, сотрудники отдела гражданской защиты населения, пожарной безопасности, отделения надзорной деятельности и члены региональной общественной организации «Движение многодетных матерей» напомнили жителям поселка Суворовский о правилах противопожарной безопасности.

- Администрация района еженедельно ведет профилактическую работу с жителями о недопустимости использования аварийной электропроводки, аварийных печей и несертифицированных нагревательных приборов. Особое внимание уделяем многодетным семья, пожилым людям и семьям, которые ведут асоциальный образ жизни, - рассказал первый заместитель руководителя администрации Кировского района Александр Эйдемиллер.

Особое внимание – многодетным семьям и пенсионерам. Фото:пресс-служба администрации Красноярска.

- В текущем году Красноярске случилось уже 2027 пожаров, погибло 33 человека, трое из них – дети. Часто причиной пожаров становится нарушение правил эксплуатации печей и электрооборудования, - отметил руководитель главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Александр Нестеров. – Необходимо соблюдать меры пожарной безопасности, чтобы избежать трагедии. Научите детей основным правилам, а малолетних не оставляйте без присмотра.

Основные правила пожарной безопасности:

- следите за исправностью электропроводки, не пользуйтесь поврежденными электроприборами, розетками;

- в доме с печным отоплением не допускайте перекаливания печи, горячую золу заливайте водой и удаляйте в специально отведенное безопасное место;

- по возможности оборудуйте жилые помещения автономными пожарными извещателями,

- в случае возникновения пожара звоните по телефону 101.