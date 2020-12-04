Житель Красноярска хранил в холодильнике полкилограмма наркотиков. Стоп-кадр видео

Житель Красноярска хранил в холодильнике крупную партию наркотиков растительного происхождения. За что и поплатился – ближайшие 7 лет 6 месяцев он проведет в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, в марте сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали во дворе жилого дома в Северном двух мужчин. Они только-только совершили сделку купли-продажи гашиша. Завидев полицейских, 34-летний покупатель сбросил сверток с наркотиком на землю и попытался скрыться. В свертке было 63 грамма – на покупателя составили административный протокол за незаконный оборот наркотиков.

А вот продавцом наркополицейские занялись серьезно: когда досматривали его квартиру, в морозилке нашли 576 граммов запрещенного вещества. Отпираться, что «это не мое, мне подкинули», было бесполезно.