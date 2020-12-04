На отлов безнадзорных животных в Красноярском крае готовы выделать по 11 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

На отлов, лечение, стерилизацию и содержание безнадзорных животных в Красноярском крае из бюджета муниципалитетам будут выделять по 11 миллионов – такое предложение сделали депутаты регионального Заксобрания. Однако, по мнению парламентариев, такой важный вопрос со строительством приютов для них – не решается.

Министерство экологии и рационального природопользования ждет типовых проектов приютов и финансирования строительства от Федерации. Однако разработать такие проекты можно и в регионе. Первый вице-спикер Сергей Попов отметил:

- Когда езжу по краю, общаюсь с людьми, вижу, что такие приюты появляются, и люди сами хотят этой темой заниматься. Часто им нужно даже не финансирование, а организационная помощь с документами, с выделением земельных участков. Надо, чтобы министерство провело инвентаризацию по территориям ситуации с приютами.

На одном из ближайших заседаний депутаты планируют рассмотреть этот вопрос комплексно.