Пьяный житель Красноярска обругал стюардесс в аэропорту Владивостока Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярска отметился в аэропорту Владивостока. Началось с того, что 33-летний мужчина собраться улететь домой, рассказывает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

В каком состоянии он пришел на досмотр, в полиции не уточнили, но на борт самолета он попытался пройти в состоянии сильного алкогольного опьянения. Когда ему сделали замечание, мужчина нецензурно обругал пассажиров и экипаж. На замечания бортпроводников совершенно не реагировал.

Когда о буйном пассажире доложили капитану воздушного судна, он принял решение снять того с рейса. Сам уходить тот не собирался, пришлось вызвать на борт полицейских, те и выведи авиадебошира вон, доставив его в дежурную часть.

- В отношении нарушителя транспортными полицейскими составлены протоколы об административных правонарушениях (мелкое хулиганство, появление в общественных местах в состоянии опьянения). Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде административного ареста сроком до пятнадцати суток, - рассказали в пресс-службе.