В Красноярском крае на охрану окружающей среды выделят дополнительно 71 миллион рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае на охрану окружающей среды в предстоящему году выделят дополнительно 71 миллион рублей. Такую поправку в бюджете согласовали депутаты комитета по природным ресурсам и экологии Заксобрания края перед тем, как сам бюджет будет вынесен на второе чтение.

Так, 15 миллионов рублей выделены на актуализацию системы сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха в малых городах края: Минусинске, Лесосибирске, Назарово, Канске, Ачинске. На основании этих сводных расчетов будут разработаны комплексные планы по снижению выбросов.

Кроме того, по настоянию депутатов в 2021 году на 25 миллионов рублей будет увеличена субсидия бюджетам муниципальных образований края на обустройство площадок по сбору мусора и приобретение контейнерного оборудования для садоводческих товариществ. Около 10 миллионов дополнительно выделят на приобретение газоанализаторов для обеспечения работы в непрерывном режиме автоматизированных постов наблюдения и передвижных лабораторий. Еще 15 миллионов будут направлены на материально-техническое оснащение особо охраняемых природных территорий.