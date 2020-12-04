Красноярский таксист 17 раз заклеивал номера ради парковки в аэропорту. Фото: ГИБДД

Красноярский таксист 17 раз заклеивал номера своей машины, чтобы парковаться на автостоянке аэропорта. Видимо, посчитал, что цены за стоянку сильно кусаются, вот и решил упростить себе задачу. Продолжалось это довольно долго – несколько месяцев. Однако в конце концов его установили, предъявив ему к оплате все штрафы разом. Подробности сообщили в пресс-службе ГИБДД.

На камеру автоматического комплекса «Паркон», который работает в аэропорту «Красноярск», периодически попадал автомобиль со странным номером. Точнее, на настоящий номерной знак был прикреплен фрагмент другого, тем самым он нарушал правила дорожного движения. Идентифицировать владельца было невозможно.

Задержали нарушителя с поличным, когда он в очередной раз припарковал свой автомобиль. Им оказался 48-летний житель краевого центра. Ему разов вручили 17 постановлений о нарушениях. Сумма штрафов составила 25,5 тысяч рублей.