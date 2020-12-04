Жительница Красноярска придумала ограбление, чтобы скрыть от мужа измену Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Красноярска нашла, как ей казалось, хитрый способ, как усыпить бдительность своего гражданского супруга. Однако вся ее идея завершилась не просто фиаско – на женщину завели уголовное дело. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции города.

42-летняя женщина обратилась в дежурную часть и заявила, что на нее вечером на улице напали двое парней – выхватили сумочку, а там были паспорт, сотовый телефон и деньги. Немного денег, всего рублей 500. Но ведь украли же и убежали! Полиция начала проверку. Когда потерпевшая стала путаться в своих показаниях, выяснились интересные обстоятельства.

На самом деле, никакого грабежа не было. Женщина провела время в квартире своего любовника, там они поссорились, после чего она убежала, а свои вещи забыла. И возвращаться за ними назад не захотела. Так что солгала потом и мужу, и полиции. Но за ложный донос теперь она может лишиться свободы на срок до 3 лет. Дело уже направили в суд Железнодорожного района на рассмотрение.