В Красноярском крае сломавшего ногу водителя уволили за прогулы. Фото: Мария ЛЕНЦ

Водителя автоколонны, сломавшего ногу, начальство уволило за прогулы. Об этой истории рассказали в пресс-службе ГУФССП по Красноярскому краю.

Все произошло в Иланском районе. Местный житель, работавший водителем в автоколонне, получил травму – перелом ноги. Мужчина был вынужден уйти на больничный. И, когда еще находился на лечении, получил уведомление от работодателя: уволен за прогулы.

Возмутившись, решил обратиться в суд. Там приняли его сторону – обязали восстановить на работе. Правда, делать это руководство не спешило.

Тогда за дело взялись приставы. Они начали исполнительное производство. Предупредили работодателя о необходимости подчиниться требованиям закона и об ответственности за невыполнение.

В итоге справедливость была восстановлена. А негативная надпись в трудовой книжке истца тут же исправлена.

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