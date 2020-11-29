«Давай познакомимся»: в Красноярском крае приставы пригласили злостного алиментщика на романтическую встречу

В Красноярском крае приставы пригласили злостного алиментщика на романтическую встречу Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ирбейском районе судебные приставы проявили находчивость, разыскивая злостного алиментщика. Мужчина задолжал двум своим детям (одному 9 лет, второму 12) более миллиона рублей. А отдавать даже не собирался. Он нигде официально не работал, счета в банке не имел. Даже 10 суток административного ареста отсидел – все равно чувство долга в нем не пробудилось. После этого он и вовсе исчез с поля зрения, избегал встреч. Его объявили в исполнительный розыск.

Социальные сети могут сослужить хорошую службу, если правильно ими воспользоваться. Приставы нашли своего «клиента» там. И под видом миловидной девушки познакомились с ним. Должник заинтересовался новой знакомой, стал отвечать ей. А вскоре она предложила ему встретиться на его территории.

Он назвал адрес, только вот вместо романтического вечера у него получился трудный разговор с приставами. Его предупредили – если не начнет расплачиваться перед своими детьми, на него заведут уголовное дело, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого управления ФССП.