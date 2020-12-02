В Красноярском крае задать вопросы по COVID-19 теперь можно по единому короткому телефонному номеру

Операторы ежедневно принимают десятки звонков Фото: оперштаб

В России, в том числе в Красноярском крае, ввели единый телефонный номер 122 для вопросов по COVID-19. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали в министерстве цифрового развития края.

Напомним, с марта 2020 года в регионе заработала горячая линия по противодействию коронавирусной инфекции. С 8 апреля горячая линия стала единой.

По единому телефону 8-800-100-53-19 можно было проконсультироваться у специалистов министерства здравоохранения, социальной политики, экономики и регионального развития края, Пенсионного фонда, а также задать вопросы по оказанию психологической помощи и работе волонтеров.

За весь период существования номера на него поступило почти 300 тысяч звонков. И вот теперь по противодействию коронавирусной инфекции заработал единый телефонный номер 122. На него можно позвонить с мобильных и стационарных телефонов, которые обслуживает компания Ростелеком. Звонок бесплатный.

Также продолжает работу горячая линия краевого Минздрава: 8 800-100-56-53. Ежедневно звонки красноярцев принимают 30 операторов. Только в ноябре на этот номер позвонили 31 тысячу раз. Чаще всего люди интересовались работой поликлиник, ситуацией с тестами на коронавирус.

Добавим, что на сегодняшний день в крае 36 903 подтвержденных диагнозов COVID-19 (+335 за сутки). Выздоровели 29 333 человек (+334 за сутки). Умерли 1160 пациентов (+20 за сутки).