Красноярские пожарные показали, как быстро сгорают новогодние елки

Новогодние елочки нужно украшать правильно Фото: Мария ЛЕНЦ

Приближаются новогодние праздники. Многие дома в это время украшают новогодние ели, украшенные игрушками и гирляндами. Только вот не все соблюдают правила противопожарной безопасности. Ежегодно в январе пожарные выезжают на пожары, которые возникают от праздничных деревьев. Специалисты регионального ГУ МЧС решили наглядно показать, как быстро сгорают елки, установленные в квартирах.

- Мы взяли для испытания натуральную ель, обычную искусственную елку и ель из специального трудногорючего материала, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ведомства. - Все деревья украсили мишурой и новогодними игрушками, а затем создали условия для возникновения пожара.

Настоящая елка загорелась через 20 секунд, через минуту она вся была в огне, через полторы минуты от нее остались лишь обугленные веточки. Зато дыма почти не было.

Дешевая искусственная ель продержалась всего 30 секунд, но при этом помещение наполнилось едким, черным, токсичным дымом.

Дольше всех сопротивлялась огню елка, изготовленная из специального пластика. Она задымилась лишь на второй минуте, а пламя появилось на четвертой минуте. А значит, что у людей, которые могли находиться в помещении, было время на спасение.

Добавим, что на елке могут применяться электрогирлянды только заводского изготовления с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В, мощность лампочек не должна превышать 25 Вт. На коробке с гирляндой должен стоять знак Росстандарта и знак Сертификации пожарной безопасности.

Какие правила нужно соблюдать, чтобы не произошла беда:

- устанавливайте елку на устойчивой подставке, подальше от отопительных приборов;

- для освещения елки необходимо использовать только исправные электрические гирлянды заводского изготовления;

- иллюминация должна быть смонтирована с соблюдением правил устройства электроустановок;

- запрещено украшать елку свечами, ватой, игрушками из бумаги и целлулоида;

- нельзя зажигать на елке и возле нее свечи, бенгальские огни, пользоваться хлопушками;

- категорически запрещается пользоваться рядом с новогодним деревом пиротехническими изделиями.