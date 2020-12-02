Пошутила: сообщившую о минировании автовокзала жительницу Красноярска арестовали

Шутницу арестовали Фото: Мария ЛЕНЦ

В отношении 31-летней жительницы Красноярска, сообщившей о минировании автовокзала, было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

О том, что автовокзал, якобы, заминирован, аноним женским голосом сообщил в дежурную часть. Два административных здания обследовала следственно-оперативная группа и кинолог с собаками. Никаких предметов, угрожающих жизни и здоровью людей, не обнаружили. Вскоре оперативники установили личность звонившей и задержали ее.

- Выяснилось, что жительница Красноярска решила таким способом «подшутить» над операторами экстренной службы, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

Выяснилось, что ранее задержанная шутница уже привлекалась к уголовной ответственности за различные имущественные преступления. За звонок о ложном минировании ей грозит до 5 лет ограничения свободы. По ходатайству следствия, подозреваемой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.