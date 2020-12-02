В Красноярский край стали чаще приезжать жители Иркутской области

Красноярский край выбирают для проживания чаще всего жители Иркутской области и граждане Таджикистана Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты Красноярскстата рассказали о миграции с января по сентябрь 2020 года. За эти 9 месяцев в Красноярском крае населения больше прибыло, чем выбыло. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, миграционный прирост составил 590 человек.

Откуда едут люди и куда уезжают?

Из других регионов страны в регион прибыли 24 264 человека (на 3,3 процента меньше прошлогоднего значения), а выбыли 26 041 (на 13,5 процента меньше).

Больше всего привлекает красноярцев Краснодарский край. Чаще всего именно этот регион они выбирают для переезда. В этом направлении, говоря на языке статистиков, самое высокое отрицательное сальдо миграции – 860 человек (выбыли 1 982, прибыли – 1 122).

Статистики рассказали о миграции с января по сентябрь 2020 года Фото: Красноярскстат

В Красноярский край все чаще переезжают жители соседних сибирских регионов. Самый высокий миграционный обмен сложился с Иркутской областью - 931 человек (прибыли 3 136, выбыли 2 205).

Из зарубежных стран в наши края прибыл 11 921 мигрант (больше на 0,6 процента, чем годом ранее). Пределы страны покинули 9 554 жителя (на 9,6 процента меньше, чем в 2019 году).

Отметим, что Красноярский край для смены места жительства часто выбирают граждане Таджикистана. С этой страной сложилось самое значительное положительное миграционное сальдо – 1 014 человек (прибыли 3 579, выбыли 2 565).

Зато самое большое отрицательное сальдо (-260 человек) отмечено в миграционном обмене населением с Китаем (выбыли из края 839 человек, прибыли 579 человек).

Всего место своего жительства внутри региона с начала года сменили 47 792 человека.

КСТАТИ

А как у соседей?

В январе-сентябре 2020 года в Туву прибыло населения больше, чем выбыло. Поэтому сложился миграционный прирост, который составил 662 человека.

Из других регионов России в республику прибыли 3 882 человека (на 8,6 процента меньше прошлогоднего значения), выбыли – 3 135 (на 12,6 процента меньше). Больше всего привлекает мигрантов Хакасия. С соседним регионом сложилось самое высокое отрицательное сальдо миграции – 332 человека (выбыли 822, прибыли 490). Туву для переезда чаще всего выбирали жители сибирских регионов. Самое большое положительное сальдо отмечено в миграционном обмене населением с Красноярским краем – 352 человека (прибыли 1 046, выбыли 694).

Из зарубежных стран в Туву прибыли 262 мигранта (меньше на 25,6 процента, чем годом ранее). Пределы России покинули 347 человек (в 3 раза больше прошлогоднего показателя). Самое большое положительное сальдо (7 человек) в миграционном обмене населением с Беларусью (прибыли 110, выбыли 103).

Наиболее значительное отрицательное сальдо миграции (-60 человек) с Киргизией (выбыли из республики 156 человек, прибыли 96 человек).

Место своего жительства внутри региона с начала года сменили 3 677 человек.